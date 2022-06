Bremer, occhio alla Juventus. Con l’addio di De Ligt è lui l’obiettivo – Sky

L’Inter ha intenzione di arrivare a Bremer. Il miglior difensore della scorsa Serie A piace però non solo ai nerazzurri, c’è l’inserimento anche della Juventus in caso di addio a De Ligt.

ASTA – Occhio alla possibile asta per Bremer. Il difensore del Torino è stato l’MVP della difesa della scorsa stagione e piace non solo all’Inter. Secondo quanto racconta Luca Marchetti a Sky Sport nello speciale di calciomercato, anche la Juventus si potrebbe buttare sul brasiliano. Questo perché, come confermato da Sky, De Ligt potrebbe salutare i bianconeri andando al Chelsea. Tuchel lo ha richiesto esplicitamente e dunque, in caso di addio dell’olandese, un pensiero su Bremer verrà fatto.

Fonte: Sky Sport