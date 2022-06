Bremer obiettivo, dal Torino messaggio all’Inter. Strategia evidente – TS

Bremer è il primo nome per la difesa dell’Inter, ma il Torino continua a far resistenza pur sapendo di doverlo cedere. Per Tuttosport sono arrivati ulteriori messaggi in tal senso.

IL PREZZO LIEVITA – La strategia di Urbano Cairo su Gleison Bremer è chiara: alzare il prezzo il più possibile. In questo senso, per Tuttosport, le parole fatte arrivare dal direttore sportivo Davide Vagnati sul difensore brasiliano sono chiare: afferma come non ci siano offerte ufficiali per far muovere l’Inter. Non solo: c’è anche il Milan, che ciclicamente torna a pensare a Bremer, così come la Juventus che resta sullo sfondo e il Napoli in caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Si parla anche di PSG e club inglesi e spagnoli, ma la preferenza è dare il giocatore a una società italiana che giochi la Champions League. L’obiettivo del Torino è superare i trenta milioni di euro del costo del cartellino, perciò per Bremer le “offerte non arrivate” sono quelle sufficienti per dare l’OK.

Fonte: Tuttosport – M.Bon.



