Bremer numero uno per l’Inter: tre nomi in testa da gennaio sul mercato – SI

Bremer è il favorito per la difesa dell’Inter della prossima stagione. Da Aspettando il weekend su Sportitalia il giornalista Pedullà dà tre nomi, compreso quello del Torino, come obiettivi concreti di Ausilio e Marotta.

SCELTE DEFINITE – Alfredo Pedullà non ha dubbi sulle scelte per il mercato: «L’Inter ha tre nomi in testa da gennaio che sono noti. Si tratta di Gleison Bremer, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. È già proiettata: Bremer per distacco da un mese e mezzo è il difensore che cercano di più, Frattesi come Nicolò Barella ne abbiamo già parlato. Sui rinnovi l’Inter qualcosa ha già sbloccato, c’è una differenza di vedute rispetto alle altre. Per Bremer, essendo il Milan su Sven Botman, vale quanto diciamo da dicembre: è il numero uno della lista. Si parla tanto di Juventus, ma dopo la vicenda Federico Gatti vediamo quale sarà la reazione del Torino».