Bremer, non solo Inter: ci prova la Juventus! Bianconeri giocano jolly – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport però si è inserita una nuova pretendente alla corsa per il centrale brasiliano: la Juventus che ha un jolly da giocare col Torino

JOLLY – Geison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, nonostante i nerazzurri abbiano da tempo un accordo con il brasiliano, non possono ancora accontentare le richieste di Cairo: servirà prima cedere un pezzo pregiato. In questo scenario di stallo, nelle ultime ore, si è inserita la Juventus: i bianconeri hanno individuato nel difensore il profilo giusto per sostituire De Ligt, su cui è piombato il Chelsea. La Juventus inoltre, scrive il quotidiano, avrebbe un jolly da giocare nella corsa a Bremer: il cartellino di Mandragora, di proprietà dei bianconeri e su cui il Torino lavora da tempo.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo