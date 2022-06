Bremer non legato a Skriniar, Milenkovic sì! Presto rilancio del PSG – CdS

L’Inter vuole portare Gleison Bremer a Milano (vedi articolo), ma il suo acquisto non dipenderà dall’arrivo o meno di Milan Skriniar. Ciò nonostante, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avranno bisogno comunque di incassare.

PROGETTO TECNICO – La dirigenza dell’Inter vuole chiudere con il Torino per Gleison Bremer. Il suo arrivo non è legato alla cessione di Milan Skriniar, anche se per lo slovacco entro il week-end si attende un rilancio del PSG. L’Inter, comunque, si trova comunque con la necessità di incassare. Altrimenti rischia di diventare complicato passare dalle parole ai fatti. Con la cessione di Skriniar, arriverà un altro centrale, vale a dire Milenkovic. Con Bastoni a sinistra e De Vrij al centro, dunque, il brasiliano dovrebbe cominciare come braccetto di destra e il serbo come prima alternativa. Di fatto il reparto arretrato sarà composto da 4 centrali più o meno intercambiabili, con D’Ambrosio e Dimarco quali ulteriori alternative.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno