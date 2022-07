Bremer, non è finita! Oggi l’offerta della Juventus al Torino: palla al giocatore – CdS

L’Inter ha presentato la sua offerta ufficiale per Bremer, ora si attende la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, la palla ora passa al giocatore brasiliano.

LA SITUAZIONE – L’Inter nel tardo pomeriggio di ieri ha presentato la sua offerta ufficiale al Torino in un clima definito “disteso” dalle parti. I nerazzurri hanno spiegato che non sono nelle condizioni di partecipare ad aste, ma hanno presentato la loro offerta di 30 milioni più bonus più il prestito di Cesare Casadei, ma la cosa più importante è che non si sono sentiti sbattere la porta in faccia. Ora si attende la proposta della Juventus, che ieri non era ancora stata messa nero su bianco ma che comunque ha appena incassato i soldi per Matthijs De Ligt. La proposta bianconera dovrebbe oscillare intorno i 40-45 milioni bonus compresi. Se la Juventus dovesse staccare di molto l’offerta dell’Inter, allora il giocatore sarà bianconero. Ma sarà anche il giocatore a decidere il suo futuro. Si attendono importanti sviluppi già nelle prossime ore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti