Bremer, niente amichevole col Torino: lascia i compagni subito

TRASFERIMENTO IN VISTA – Gleison Bremer non è partito con il Torino per l’amichevole contro il Mladà Boleslav. Il difensore, ormai in procinto di trasferirsi alla Juventus anziché all’Inter, è rimasto in albergo a Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro dei granata. Lo riporta Toro News. Un segnale di come la trattativa per Bremer coi bianconeri sia alla fine e di come l’Inter veda sfumare un altro obiettivo.

Fonte: toronews.net