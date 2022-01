Bremer nel mirino dell’Inter, ma il Torino tenta la mossa per ‘salvarsi’ – SI

Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione, nel caso in cui si debba cambiare qualcosa in difesa (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato si segnala però come il Torino non voglia cedere facilmente.

NON FACILE? – Gleison Bremer ha un contratto fino al 30 giugno 2023 col Torino. Questo significa, dando per scontato che non sia ceduto entro lunedì, che in estate i granata dovranno cederlo a un prezzo “di saldo”. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il club del presidente Urbano Cairo ha intenzione di chiudere in tempi brevi il rinnovo di contratto di Bremer, nonostante l’interesse dell’Inter, del Milan, di club spagnoli e del Tottenham. L’obiettivo è rinnovare, con una clausola che gli permetta di andare via. Questo per non arrivare con l’acqua alla gola e rischiare di guadagnare meno dalla cessione di Bremer (comunque destinato a lasciare il Torino).