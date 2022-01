Bremer nel mirino dell’Inter, ma deve aspettare. Il Torino lo valuta 20 milioni – CdS

Bremer piace molto all’Inter, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport il Torino lo valuta circa 20 milioni. Affare possibile ma non subito, i nerazzurri devono aspettare giugno.

NEL MIRINO – Bremer nel mirino dell’Inter, il è il rinforzo designato per la difesa di Simone Inzaghi. Da escludere, a meno di evoluzioni al momento non preventivabili, un suo arrivo già a gennaio. Ma per giugno, il club nerazzurro si è già messo al lavoro con il Torino per trovare un’intesa. In estate, infatti, Marotta e Ausilio avranno decisamente più libertà di manovra, rispetto ad ora. Anzi, nei programmi di viale Liberazione è già stata messa in cantiere la partenza di uno tra De Vrij e Skriniar. Il favorito, in tal senso, è l’olandese, sia perché il rinnovo del suo contratto appare più complicato, sia per via dell’età. Inoltre, Bremer sarebbe il sostituito idele per via della sua sistemazione tattica (nel Torino di Juric è il perno centrale della difesa). Sarà in ogni caso un investimento importante, visto che i granata lo valutano anche più di 20 milioni un Bremer arrivato ormai alla terza stagione da titolare, costantemente su ottimi livelli di rendimento. Ad ogni modo, se nell’operazione dovesse entrare anche una contropartita tecnica, lo si capirà meglio solo al termine della stagione, in base alle esigenze del Torino e alle disponibilità nerazzurre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno