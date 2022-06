Bremer-Milenkovic, doppio sì all’Inter. E doppia offerta per Skriniar – CdS

Bremer e Milenkovic hanno un accordo di massima con l’Inter, che deve ratificare coi rispettivi club. Possibile quindi che arrivino entrambi, nel caso in cui parta Skriniar: gli scenari dal Corriere dello Sport.

FUORI UNO DENTRO DUE? – Per Gleison Bremer l’Inter ha un accordo da gennaio, mentre per Nikola Milenkovic dalla scorsa settimana. Due mosse, anticipate dal Corriere dello Sport, che permettono alla società di organizzarsi in caso di addio di Milan Skriniar. Per lo slovacco, oltre al PSG, si è inserito anche il Chelsea (vedi articolo). Inserimento che potrebbe far aumentare l’offerta da Parigi, dopo quelle (rifiutate) da cinquanta milioni più dieci di bonus o in alternativa il cartellino di Thilo Kehrer. La richiesta dell’Inter per Skriniar resta ottanta milioni di euro, dal PSG si attende un rilancio a breve. Dovesse andare in porto questa operazione il sostituto sarebbe Milenkovic, che (come lo slovacco) ha un anno residuo di contratto e la Fiorentina non può chiedere più di quindici milioni. Stessa cifra che, da clausola, a gennaio si potrà pagare per Bremer, ma con il Torino un’intesa va trovata adesso. La settimana prossima possibile vertice coi granata, con uno fra Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti che potrebbe entrare nella trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.