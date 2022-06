Bremer, il Milan insidia l’Inter perché rischia sul suo obiettivo. Speranza Torino – Sky

Bremer non era il primo nome del Milan per la difesa, ma potrebbe diventarlo. Sky Sport fa sapere che i rossoneri stanno rischiando di perdere la propria preferenza e di poter virare sul difensore del Torino, richiesto dall’Inter.

DUELLO IN VISTA? – Per Gleison Bremer si è detto tanto di Inter come destinazione probabile. Non è però la sola: c’è anche il Milan. Nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, il giornalista Luca Marchetti segnala come il principale obiettivo dei rossoneri, Sven Botman del Lille, non sia più così sicuro. Sul difensore olandese c’è forte anche il Newcastle United, che punta al sorpasso. Per questo il Milan può fiondarsi su Bremer, col quale l’Inter ha una stretta di mano virtuale ma che non vale granché senza la firma. Al momento i nerazzurri, per questioni economiche, non possono chiudere col Torino. E i granata si augurano un’asta in modo da alzare ulteriormente il prezzo di Bremer.