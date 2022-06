Bremer mette in pole l’Inter ma il Torino punta le carte sul Tottenham − SM

Bremer ha un patto con l’Inter che vige addirittura da gennaio, manca però l’accordo con il Torino. A tal proposito, per monetizzare il più possibile i granata puntano forte sul Tottenham di Antonio Conte

LA SITUAZIONE − Gleison Bremer rimane l’indiziato numero uno per rafforzare la difesa dell’Inter, probabilmente orfana in futuro di Milan Skriniar. Tra l’Inter e il difensore brasiliano vige un accordo di massima ormai da parecchi mesi, manca però l’accordo tra i due club. Il Torino spara alto con una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. In attesa di un incontro fra Inter e Torino, Urbano Cairo punta tutte le sue fiches sul Tottenham di Conte. Il club inglese, come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, presenterà presto un’offerta al Torino. Bremer ha però messo in pole l’Inter.