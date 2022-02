Bremer, messaggio all’Inter e non solo: «Tutti sanno la mia voglia. Contratto, data forza»

Bremer, difensore del Torino, conferma come abbia firmato il rinnovo di contratto (prolungando dal 2023 al 2024) per permettere ai granata di monetizzare al massimo la sua cessione in estate. Queste le dichiarazioni del giocatore accostato all’Inter durante Sky Calcio Show – L’Originale.

RICHIESTO – L’Inter non potrà prendere Gleison Bremer a prezzo di saldo, ma a fine stagione il Torino presumibilmente lo venderà: «Ho firmato questo contratto perché credo nel lavoro della società e del mister. Ho parlato con lui prima, mi ha detto di firmare: ho detto a loro qual è la mia ambizione, però ho dato la mia parola a lui che rinnovavo e ho firmato. Il mister è stato bravo, dal primo giorno che è stato qui ha sempre parlato bene di me. Sono sempre stato sincero con lui: ho firmato questo contratto per dare forza alla società. Tutti sanno la mia voglia e la mia ambizione, però oggi sto con la testa al Torino e ho quattordici partite da affrontare alla grande».