Bremer, l’Inter in pole prepara offerta al Torino: pronta contropartita – TS

Geison Bremer sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Sul difensore del Torino è forte l’interesse dell’Inter: nella trattativa potrebbe essere inserito Andrea Pinamonti

OPERAZIONE – Geison Bremer è destinato ad infiammare il mercato estivo. Sul difensore del Torino hanno messo gli occhi diverse big in Europa, non fa eccezione l’Inter. Proprio il club nerazzurro, secondo Tuttosport, sarebbe in pole per il difensore: Marotta ha già pronta l’offerta da presentare al club granata. Per strappare Bremer al Torino, infatti, l’Inter dovrebbe offrire circa 20 milioni cash più una contropartita tecnica: si tratta di Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli, e reduce da un’ottima stagione con i toscani. Cairo, però, spera ancora che si possa scatenare un’asta per il difensore visto che, dall’estero, squadre come Liverpool, Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno manifestato il loro interesse per il centrale.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto