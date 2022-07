Bremer, la Juventus sorpassa l’Inter: offerta più alta, chiusura vicina – TS

A differenza di quanto scritto dal Corriere dello Sport, secondo l’edizione odierna di Tuttosport Gleison Bremer è sempre più vicino alla Juventus. Superata la concorrenza dell’Inter

AFFONDO – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, nelle ultime ore si è materializzato il sorpasso della Juventus che, adesso, è ad un passo dal calciatore. Decisiva la cessione di De Ligt al Bayern Monaco che ha permesso ai bianconeri di accelerare le operazioni sul brasiliano. E le offerte recapitate al Torino ed al calciatore (40 milioni ai granata, 4,5 milioni annui al calciatore, ndr) sono superiori rispetto a quelle messe sul piatto dall’Inter che sente il sapore di beffa. La chiusura dell’operazione, secondo il quotidiano, potrebbe arrivare già oggi con il calciatore che, poi, volerebbe negli Stati Uniti per raggiungere la squadra bianconera in tournèè.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo – Federico Masini