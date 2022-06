Bremer, l’Inter presto incontrerà il Torino: pronta la prima offerta – CdS

Bremer è il primo nome nella lista in caso di partenza di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a formalizzare una prima offerta concreta.

OFFERTA PRONTA – L’Inter già da gennaio ha un accorso di massima con Gleison Bremer, che ad oggi ha solo aspettato il club nerazzurro, pronto a incontrare il Torino. La dirigenza nerazzurra ha promesso a Simone Inzaghi il difensore brasiliano, soprattutto come sostituto di Milan Skriniar. In Viale della Liberazione sono pronti a formalizzare la prima offerta ai granata: 28-30 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti