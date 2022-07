Bremer, la Juventus mette la freccia. Per l’Inter una sola speranza – SM

Manca sempre meno alla definizione del futuro di Gleison Bremer. Secondo ciò che riporta Sport Mediaset, la Juventus è in vantaggio rispetto all’Inter per motivi prettamente economici. L’unica speranza per l’Inter è la volontà del giocatore.

UNA SPERANZA – Tutto sembra portare a vedere Gleison Bremer con la maglia della Juventus. L’Inter non è intenzionata a giocare al rialzo e resta ferma all’offerta di 30 milioni di euro più l’inserimento di Cesare Casadei nella trattativa. I bianconeri, invece, rilanciano a 40/45 milioni e offrono un milione in più a stagione (5) al difensore rispetto ai nerazzurri. L’unica speranza adesso è la volontà del difensore dopo la promessa fatta mesi fa a Marotta e la possibile riconoscenza nei confronti dei tifosi granata, che certamente non vorrebbero vederlo vestire la maglia degli acerrimi rivali.