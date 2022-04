Bremer, intesa con l’Inter ma si inserisce il Tottenham! Lo scenario – TS

Geison Bremer sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il centrale del Torino, secondo quanto riferito dal Tuttosport, ha da tempo l’intesa con l’Inter. Ma occhio all’inserimento del Tottenham di Conte

ASTA? – Geison Bremer ha su di se gli occhi di quasi tutti i top club europei. Non fa eccezione l’Inter che si è mossa, da tempo, sul difensore brasiliano attualmente in forza al Torino. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese, il club nerazzurro ha, da tempo, un accordo di massima con il giocatore. Non c’è ancora, però, un’intesa fra le due società. In questo scenario, scrive Tuttosport, si inserisce il Tottenham dell’ex Antonio Conte: il club londinese, interessato anche a Singo, è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per entrambi. Una cifra consistente e che farebbe contento Cairo, che spinge per l’asta. L’Inter, dal canto suo, oltre ad una parte cash offre in cambio Federico Dimarco come contropartita. La trattativa, presto, entrerà nel vivo: la corsa a Bremer è appena cominciata.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte