Bremer, interesse Bayern Monaco concreto e contatti avviati – SkyDe

L’Inter punta a chiudere nel migliore del modi la stagione. Intanto però, in ottica mercato estivo, i nerazzurri mettono tanti nomi nella lista della spesa. Il difensore del Torino, Bremer, è uno degli obiettivi ma il centrale piace anche al Bayern Monaco. Le ultime dalla Germania.

CONTATTI – L’Inter punta forte su Bremer del Torino per rinforzare la difesa e sistemarla per le prossime stagioni. Il centrale brasiliano piace molto ai nerazzurri con il 24enne che ha da poco rinnovato il contratto con i granata (vedi articolo). Per prenderlo dunque servirà un notevole sforzo oltre a dover battere la concorrenza di grandi club, come il Bayern Monaco. Come riporta Florian Plettenberg, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport DE: «Il Bayern Monaco è interessato a Bremer ma non ci sono ancora offerte ufficiali. Ciò che c’è stato riguarda dei contatti positivi tra le parti. Bremer è desideroso di lasciare il Torino quest’estate per fare uno step».

Fonte: Florian Plettenberg Twitter