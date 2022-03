Bremer, Inter sulle sue tracce e non solo: altre tre italiane e tre inglesi – TS

Bremer domenica sfiderà l’Inter che già da tempo lo segue e ad oggi sembrerebbe essere in pole. Secondo TuttoSport, però, su di lui ci sarebbero non solo altre tre big italiane, ma anche tre top team inglesi.

TUTTI LO VOGLIONO – Tutti pazzi per Bremer. Il difensore brasiliano ormai da tempo è diventato uno dei centrali più desiderati non solo in Italia, ma anche in Europa, in particolare in Inghilterra. Oltre l’Inter, che lo segue già da tempo, sulle sue tracce ci sono anche Milan, Juventus e Napoli. Tutte formazioni che rispondono alle sue esigenze visto che vuole lottare per lo scudetto e disputare la UEFA Champions League. Ma non finisce qui: domenica a Torino contro l’Inter non ci sarà solo Beppe Marotta ad osservarlo, ma anche osservatori di tre grandi club inglesi: Liverpool, Manchester City, e Tottenham allenato da Antonio Conte.

Fonte: TuttoSport – Camillo Forte

