Bremer-Inter strada tracciata: quotazione al pari dell’uscente de Vrij − SI

In casa Inter, Bremer rimane l’obiettivo numero uno per rafforzare la difesa del prossimo anno. Il capitano del Torino sarà il sostituto di Stefan de Vrij

SWITCH DIFENSIVO − L’Inter non ha dubbi: Gleison Bremer è l’obiettivo prioritario per la difesa del futuro. Non ha dubbi neanche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà in collegamento su Sportitalia mercato: «Bremer? Primo obiettivo dell’Inter. Si cercherà intesa di massima con il suo agente. Il rinnovo di contratto annunciato col Torino è stato fatto per non far del male alla sua società. Stefan De Vrij non rinnova, esce uno entra l’altro con la stessa quotazione. Ovvero intorno ai 30 milioni di euro».