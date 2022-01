Bremer, l’Inter si sente in pole sul giocatore ma teme l’asta – TS

Bremer è un obiettivo concreto dell’Inter (per l’estate) che, secondo quanto riportato da TuttoSport, si sente addirittura in pole sul giocatore, ma teme una possibile asta.

IN POLE – In estate l’Inter potrebbe sacrificare un big con una cessione, tra i nomi più gettonati c’è da tempo quello di Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Il primo è il più indiziato, se non altro la cessione dell’olandese – arrivato a parametro zero – genererebbe una maxi-plusvalenza. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta da tempo osservando alcuni giocatori che potrebbero possibilmente sostituire il difensore centrale. Tra i nomi più gettonati quello di Gleison Bremer che, per caratteristiche, è l’ideale per rimpiazzare de Vrij in difesa. L’Inter si sente in vantaggio sul giocatore (in scadenza nel 2023) e lavora con l’entourage del brasiliano. In Italia la concorrenza è quella di Milan, Juventus e Napoli. Urbano Cairo sogna di far scatenare un’asta tra questi club, chiedendo 30 milioni. Asta che l’Inter vuole chiaramente evitare, e ad ogni modo tiene aperte anche altre possibili soluzioni, come quella che porta a Luiz Felipe, che andrebbe in scadenza a giugno a sarebbe un rinforzo gradito da Inzaghi, ma attenzione perché la Lazio sta già lavorando per un possibile rinnovo.

Fonte: TuttoSport – S.P.