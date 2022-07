Bremer, Inter ‘rilancia’ per convincere il Torino: la mossa anti Juventus

Tentativo di ‘rilancio’ dell’Inter per superare la concorrenza della Juventus nella corsa per il difensore del Torino, Gleison Bremer.

RILANCIO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, sono ore decisive per il futuro di Gleison Bremer. Infatti è in corso un derby d’Italia di mercato tra Inter e Juventus per il difensore del Torino. Il club nerazzurro aveva presentato un’offerta da 30 milioni di euro più bonus più il prestito di Cesare Casadei. Allo stesso tempo il club nerazzurro sa bene che la società bianconera è in grado di offrire di più ai granata arrivando anche a 40 milioni di euro. Così i nerazzurri avrebbero deciso di effettuare un ‘rilancio’ per arrivare alla fumata bianca. Si tratterebbe della cessione a titolo definitivo del giovane Primavera (dunque non più in prestito) con diritto di recompra per il club meneghino.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com