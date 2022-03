Bremer, l’Inter procede: avanti tutta con il Torino, novità anche nella sosta

Bremer del Torino è il nome principale per la difesa dell’Inter della prossima stagione. Su questa trattativa aggiorna Romeo Agresti, giornalista di Goal.com, parlando di novità anche in questi giorni di sosta.

NON CI SI FERMA – L’Inter continua a seguire con insistenza Gleison Bremer del Torino. Per il difensore brasiliano, stando al giornalista Romeo Agresti, anche negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti diretti fra le parti. La dirigenza nerazzurra ha utilizzato la sosta per proseguire la trattativa per il granata, in vista della prossima stagione. A oggi l’Inter è la squadra favorita per ingaggiare Bremer, richiesto anche da altri club italiani ed esteri.