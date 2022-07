Bremer, l’Inter pensa già al piano B: un nome su tutti – SM

L’Inter pensa al piano B se dovesse sfumare il colpo Gleison Bremer, con la Juventus ora in vantaggio dopo la cessione di de Ligt. Secondo Sport Mediaset il nome in pole position è quello di Nikola Milenkovic, con il quale c’è già un accordo.

ALTERNATIVA – Sono ore calde, caldissime, quelle per definire il futuro di Gleison Bremer. In serata è in programma un incontro tra Inter e Torino per trovare l’accordo finale, anche se ora la Juventus punta al sorpasso dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Per questo gli uomini di mercato nerazzurri pensano già al piano B, che porta al nome di Nikola Milenkovic. L’accordo con il giocatore è già stato trovato, resterebbe da avviare la trattativa con la Fiorentina.