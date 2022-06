Bremer-Inter c’è un patto ma nulla è ancora definito: il Milan ci prova − Sky

Bremer potenzialmente è un promesso sposo dell’Inter ma occhio però alle grandi e impervie del calciomercato. Ai nerazzurri manca al momento la disponibilità economica col Milan che prova ad inserirsi

NULLA DI DEFINITO − Marchetti su Sky Sport aggiorna sulla situazione legata a Bremer: «Gleison Bremer è sicuramente un giocatore che l’Inter ha in qualche modo sedotto. Se l’Inter avesse avuto la disponibilità economica l’avrebbe già preso. C’è un patto, una stretta di mano ma fin quando non c’è la firma nulla c’è di definito, tutto può ancora succedere. Anche per questo il Milan ha ancora chance di poter prendere il capitano del Torino».