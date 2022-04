Bremer-Inter, Marotta ha la chiave! Trovato il jolly per convincere il Torino – TS

Bremer, come raccontato anche stamattina (vedi articolo), è il primo nome per la difesa dell’Inter a livello di mercato. Secondo Tuttosport Marotta ha individuato come convincere il Torino.

ACCORDO IN VISTA – Per Gleison Bremer il Torino sa che questi saranno gli ultimi due mesi in maglia granata. Il rinnovo di contratto di un anno, spostando la scadenza dal 2023 al 2024, è stato un gesto del giocatore per permettere a Urbano Cairo di massimizzare la cessione. L’obiettivo del presidente granata è prendere più dei venticinque milioni di base, complici anche i diversi interessamenti. Tuttosport li indica in Inter, Juventus, Milan e Bayern Monaco, con Napoli e alcuni club di Premier League in seconda fila. Giuseppe Marotta, però, ha accelerato per Bremer ed è convinto di portarlo all’Inter, avendo preso un vantaggio sulle altre. Con Stefan de Vrij in uscita il brasiliano è visto come sostituto ideale e c’è il jolly da spendere nella trattativa: Federico Dimarco. Quest’ultimo ritroverebbe Ivan Juric, suo allenatore al Verona per una stagione e mezzo, e profilo che manca ai granata. Il Torino lo aveva già cercato la scorsa estate, lui aveva detto di no ma ora gli scenari sono cambiati visto lo scarso minutaggio (vedi articolo). Oltre a Dimarco l’Inter è pronto ad aggiungere una quindicina di milioni, per assicurarsi Bremer superando il Milan.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte



