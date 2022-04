Bremer-Inter, intesa raggiunta ma prima una cessione? La situazione – CdS

Bremer è l’obiettivo numero uno dell’Inter in difesa. Senza la cessione di Lautaro Martinez (vedi articolo), chi potrebbe partire è proprio uno dei titolari in difesa.

ENTRATE E USCITE – Gleison Bremer ha raggiunto da tempo un’intesa di massina con l’Inter, ma prima di affondare il colpo con Cairo occorre aver già fatto cassa in qualche modo. In merito al reparto arretrato, uno di loro potrebbe essere ceduto in modo tale da generare una plusvalenza, e lasciare così il posto al brasiliano. Alessandro Bastoni è molto apprezzato in Premier League, soprattutto dal Manchester City di Guardiola. Lo Slovacco, invece, piace tanto al Bayern Monaco. Anche de Vrij potrebbe essere ceduto, visto il contratto in scadenza tra un anno e i trent’anni già compiuto, per lui, però, difficile prevedere offerte monstre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

