Bremer, Inter in pressing. Da battere concorrenza della Juventus – TS

Gleison Bremer sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. Secondo il Tuttosport, sul difensore brasiliano, l’Inter è in vantaggio. Ma la Juventus non molla

CESSIONE – Gleison Bremer è destinato a lasciare il Torino. Il difensore sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: su di lui, infatti, hanno messo gli occhi due big di Serie A e non solo. Secondo il Tuttosport, nella corsa al brasiliano, l’Inter è avanti a tutti. I nerazzurri, però, dovranno guardarsi dalla Juventus, che vede in Bremer il possibile erede di De Ligt, corteggiato dalle big d’Europa. Il Torino, per il calciatore, chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro: costo che non spaventa né l’Inter né i bianconeri.

Fonte: Tuttosport