Bremer, Inter in pole: la strategia dei nerazzurri per il difensore del Torino

L’Inter sarebbe in pole per il difensore centrale del Torino, Gleison Bremer. La strategia del club nerazzurro per il brasiliano.

SITUAZIONE – Gleison Bremer è uscito allo scoperto sul suo futuro annunciando il suo addio al Torino (vedi articolo). Secondo quanto riportato da SportMediaset, sul difensore ci sono diversi club. In pole c’è l’Inter che avrebbe in mano il sì del brasiliano. Oltre il club nerazzurro ci sarebbe il Milan e il Tottenham che negli ultimi giorni avrebbe alzando il pressing. Il presidente Cairo avrebbe fissato il prezzo del centrale almeno 35 milioni di euro. La società nerazzurra starebbe aspettando la cessione di un difensore (indiziato principale Milan Skriniar, visto il pressing del PSG, che per ora avrebbe ricevuto un no alla prima offerta da 50 milioni di euro, lontani dagli 80 richiesti dai nerazzurri). Una volta ceduto un difensore, l’idea del club meneghino sarebbe quella di sedersi al tavolo dei granata per trattare prezzo del cartellino ed eventuali contropartite tecniche da inserire nell’affare.

Fonte: SportMediaset.it