Bremer-Inter, il Tottenham prova a far vacillare accordo! Le ultime – TS

Geison Bremer sarà uno dei protagonisti del mercato. Sul centrale del Torino, secondo Tuttosport, non solo l’Inter: il Tottenham di Conte è pronto a far vacillare l’accordo fra i nerazzurri ed il brasiliano

ASTA? – Geison Bremer ha su di se gli occhi di quasi tutti i top club europei. Non fa eccezione l’Inter che si è mossa, da tempo, sul difensore brasiliano attualmente in forza al Torino. Secondo Tuttosport, sul difensore brasiliano è fortissima la concorrenza del Tottenham: il club inglese è pronto a far vacillare l’accordo fra il brasiliano ed il club nerazzurro. Il Torino, in questo scenario, spinge per il gioco al rialzo delle parti con Bremer che, in Premier League, potrebbe ottenere un ingaggio più alto. L’Inter, dal canto suo, affonderà il colpo solo in caso di addio di Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi