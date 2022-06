Bremer-Inter, fissato incontro con il Torino: strategia già delineata – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport è stato fissato un incontro fra la dirigenza nerazzurra e quella del Torino

INCONTRO – Geison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport la prossima settimana andrà in scena un incontro fra Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, e Davide Vagnati, suo omologo al Torino. L’Inter, che da mesi ha un accordo verbale con il calciatore, spinge per il brasiliano, in cima alla lista di Inzaghi che lo ha richiesto con forza. I nerazzurri sanno che a 25 milioni l’affare può chiudersi ma Cairo ed i granata sperano sempre in un rilancio del Tottenham, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte