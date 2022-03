Bremer-Inter, dopo Pinamonti anche un portiere nella trattativa? – TS

L’Inter ormai da mesi segue Bremer come possibile rinforzo in difesa qualora dovesse essere ceduto Stefan de Vrij. Il Torino dal canto suo segue Andrea Pinamonti (vedi articolo), ma non è il solo che potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare al brasiliano.

NON SOLO PINAMONTI – L’Inter per arrivare a Gleison Bremer del Torino, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, potrebbe inserire nella trattativa non solo Andrea Pinamonti, ma anche un portiere che interessa ai granata, cioè Ionut Radu. Il portiere romeno è chiuso da Samir Handanovic, e la prossima stagione saluterà visto che arriverà anche André Onana. La piazza granata potrebbe essere quella ideale per rilanciarsi dopo due stagioni da vice.

Fonte: TuttoSport