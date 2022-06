Bremer-Inter, distanza col Torino anche se c’è un piano ben definito – CdS

L’Inter ora è pronta a chiudere il capitolo Gleison Bremer portando il difensore a Milano. L’accordo con il giocatore c’è da gennaio, manca quello con il Torino. Distanza enorme secondo il Corriere dello Sport, ma la dirigenza nerazzurra ha un piano ben definito.

IL PIANO – L’Inter è convinta di riuscire a portare a termine l’affare Gleison Bremer, con il quale ormai da mesi c’è un accordo con il giocatore. L’incontro con il Torino è ormai imminente: probabile che andrà in scena già la prossima settimana. Si partirà da posizioni piuttosto distanti, tenuto conto che Cairo valuta Bremer non meno 40 milioni di euro. Marotta e Ausilio, invece, ballano tra 25 o 30, ma con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’Inter, dal canto suo, vuole sfruttare la clausola inserita nel rinnovo di Bremer con il Torino (15 milioni a gennaio 2023), per ottenere condizioni migliori. La dirigenza dell’Inter punta a un’operazione che non sia l’acquisto immediato a titolo definitivo, ma che si configuri come un prestito con obbligo di riscatto. L’alternativa, come già accennato, è quella di “costruire” un pacchetto tra il conguaglio economico e una contropartita tecnica. Solo che le opzioni emerse nelle scorse settimane, vale a dire Pinamonti e Gagliardini, non sembrano più così calde.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno