Bremer, l’Inter c’è ma il Torino spera nell’asta. Conterà un aspetto – TS

Geison Bremer sta disputando una stagione di altissimo livello con il Torino. L’Inter c’è ma i granata sperano di scatenare l’asta

CESSIONE – Bremer è certamente uno dei protagonisti di questa stagione in Serie A e sarà, certamente, uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Il brasiliano che ha rinnovato fino al 202 con i granata ha una sorta di gentlemen agreement con la società, come racconta Tuttosport: di fronte ad una proposta da 25 o più milioni di una big, il calciatore potrà lasciare il Torino. Una cifra, però, che Cairo spera di rimpinguare. Secondo il quotidiano, infatti, l’obiettivo della società granata è quello di incassare il più possibile dalla cessione del difensore. L’Inter, con Marotta, si è già mossa che rimane la prima candidata all’acquisto del difensore. Un aspetto, però, sarà determinante: la volontà del giocatore. Anche se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 25 milioni che i nerazzurri metteranno sul piatto, se la destinazione non sarà gradita al brasiliano, il Torino sarà “costretto” a cedere Bremer di fronte ad un’offerta meno vantaggiosa per il club ma più interessante per il calciatore.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti