Bremer-Inter, Bayern Monaco pensa al brasiliano per il dopo Sule: il punto

Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino dell’Inter, sarebbe tra i candidati del Bayern Monaco per succedere a Niklas Sule.

DOPO SULE – Secondo quanto riportato da Sport1, il Bayern Monaco sta lavorando al dopo Niklas Sule, destinato al Borussia Dortmund a parametro zero. Il candidato preferito del club bavarese è Andreas Christensen del Chelsea, con la cui dirigenza la società tedesca si è incontrata per colloqui a dicembre. Il giocatore però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, per cui si sono necessarie alternative.

BREMER – Una di loro è Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino dell’Inter. Il club granata però non chiede meno di 15 milioni di euro. D’altra parte però, in termini di ingaggio, il brasiliano sarebbe più conveniente di giocatori come lo stesso Christensen, Antonio Rudiger (sempre dei Blues) e Matthijs de Ligt della Juventus. Ad ogni modo le ricerche per il dopo Sule sono in corso.

Fonte: Sport1.de