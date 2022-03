Bremer-Inter, Bayern Monaco a caccia del dopo Sule: la situazione

Gleison Bremer, difensore del Torino, non è nei pensieri solo dell’Inter, ma anche del Bayern Monaco, alla ricerca del dopo Niklas Sule.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SPORT1, il nome di Gleison Bremer continua a essere oggetto di vivace discussione in casa Bayern Monaco. Il club tedesco è alla ricerca di un erede di Niklas Sule, difensore in scadenza di contratto destinato al Borussia Dortmund. Tra i giocatori considerati dalla società bavarese ci sarebbero quelli di Andreas Christensen e Matthias Ginter, ma né per quello del Chelsea né per per quello del Borussia Monchengladbach sarebbe stata presa una decisione. Per quanto riguarda il giocatore del Torino, nel mirino anche dell’Inter, il Bayern dovrebbe comunque negoziare una somma per il cartellino.

Fonte: Sport1.de