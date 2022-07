Bremer all’Inter, accordo di massima con l’agente. L’offerta al Torino − SM

Bremer ha già detto sì da tempo all’Inter, c’è un accordo di massima con l’agente del ragazzo. Quello che manca è trovare una quadra col Torino. I nerazzurri hanno già preparato la loro offerta

PROPOSTA − Se da un lato Urbano Cairo fa muro (vedi articolo), dall’altro Gleison Bremer spinge per approdare all’Inter. L’accordo di massima tra i nerazzurri e il brasiliano è stato già trovato. Tant’è che l’Inter rimane nettamente in pole per assicurarsi uno dei migliori centrali difensivi della scorsa Serie A. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, c’è però da trovare un accordo con il Torino. L’Inter non è disposta ad arrivare agli oltre 40 milioni di euro richiesti da Cairo. L’offerta che dovrebbe presentare il club nerazzurro è di 25 milioni di euro più cinque di bonus.