Bremer-Inter, nuova accelerata! Trattativa ‘collegata’ a Dybala – TS

È Bremer del Torino il nome principale per rinforzare la difesa dell’Inter nella prossima stagione. Un po’ a sorpresa, Tuttosport indica la trattativa per il centrale brasiliano come collegata a quella per Dybala a parametro zero.

NUOVO SPRINT – L’Inter punta tutto su Gleison Bremer per la difesa del 2022-2023. Secondo Tuttosport è partita una nuova accelerata col Torino per arrivare al difensore brasiliano, che tanto bene sta facendo in granata in questa stagione. La trattativa, un po’ a sorpresa, è legata a quella di Paulo Dybala che è in scadenza di contratto con la Juventus. La Joya arriverebbe a zero, vero, ma l’Inter cerca di rendere sostenibile l’ingaggio evitando la cessione di Lautaro Martinez (vedi articolo). Per fare posto a Bremer il nome in uscita è quello di Stefan de Vrij, che sarà ceduto al miglior offerente e porterà una plusvalenza completa, essendo arrivato in scadenza dalla Lazio nel 2018.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



