Bremer, incontro Inter-Torino per capire i margini. Tutto confermato il resto – SM

Bremer in direzione Inter è un argomento di mercato che diventerà caldo nelle prossime ore. Le stesse ore in cui si potrebbe sbloccare un’altra operazione in difesa. Come riportato da Sport Mediaset, si ragiona sempre sul doppio colpo per sostituire il titolare in partenza

MOVIMENTI IN DIFESA – Con la sempre più probabile uscita di Milan Skriniar (vedi articolo), l’Inter si prepara a investire in difesa. E il primo nome sulla lista è sempre quello di Gleison Bremer (vedi focus), già promesso sposo nerazzurro. In settimana è previsto l’incontro con il Torino per capire se si può abbassare la richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del centrale brasiliano. Intanto l’Inter è sempre calda su un altro nome, in scadenza nel 2023 con la Fiorentina, ma sondato anche da un altro club italiano: Nikola Milenkovic (vedi video). A confermarlo, per Sport Mediaset, è il giornalista Daniele Miceli, che fa il punto sulla situazione difensiva. Bremer e Milenkovic sono i principali obiettivi dell’Inter in difesa in caso di addio di Skriniar. Non una novità di mercato, quindi: tutto confermato, in attesa di conoscere il futuro di Skriniar… Del resto, le cifre in ballo anche per Bremer non sono da sottovalutare in casa Inter.