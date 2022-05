Bremer in stand-by, ma l’Inter lo ha rassicurato! Importante una cessione – CdS

Bremer è stato bloccato dall’Inter già dallo scorso gennaio e attende novità del club, che intanto lo ha rassicurato. Secondo il Corriere dello Sport, sarà importante una cessione in particolare.

IN STAND-BY – Gleison Bremer non è ancora un giocatore dell’Inter, ma il club (che prima si è mosso per il brasiliano), lo ha rassicurato, e presto sbarcherà a Milano. Con il Torino, però, ancora non si sono aperte le trattative, proprio perché l’Inter vuole capire che margini di manovra può avere, così da impostare l’affare nel migliore dei modi. Una cessione (Bastoni?) potrebbe sicuramente velocizzare i tempi. Da considerare anche la presenza della clausola inserita nel contratto che, ricordiamo, dal prossimo gennaio, consente a Bremer di partire per 15 milioni, in viale Liberazione sono convinti di riuscire a spuntare una valutazione favorevole.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

