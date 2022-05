Bremer, illogica la richiesta di Cairo. Il Torino dice no a una contropartita – SM

Bremer è l’obiettivo principale per la difesa dell’Inter. Illogica una richiesta di Cairo e intanto il Torino, secondo quanto riportato da Sportmediaset, dice no a una contropartita.

RICHIESTA ILLOGICA – Gleison Bremer è in cima alla lista dei desideri dell’Inter che continua a trattare con il Torino dopo aver trovato ormai da tempo l’accordo con il giocatore. Notizia di oggi riguarda la presenza di una clausola rescissoria che libererebbe il giocatore per tutto il 2023 pagando 15 milioni di euro. Diverrebbe dunque illogica la richiesta di Cairo di 35-40 milioni per un giocatore che tra 6 mesi ne costerebbe meno della metà. Inoltre, il Torino non gradisce l’opzione Andrea Pinamonti come possibile contropartita tecnica.

Fonte: Sportmediaset