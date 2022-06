Bremer, il Tottenham prepara l’assalto faraonico: è lui l’alternativa a Bastoni

L’Inter lavora in vista di questo mercato che si aprirà a luglio e sta intavolando varie trattative. I nerazzurri, in difesa, puntano da mesi il centrale brasiliano del Torino Bremer. Occhio però all’interesse concreto del Tottenham.

ASSALTO – Il Tottenham di Conte, dopo aver strappato all’Inter Ivan Perisic, punta anche un suo difensore, Alessandro Bastoni. Il centrale però non ne vorrebbe sapere di andare a Londra e allora ecco un altro sgarbo di Paratici e Conte all’Inter: Bremer. Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli Spurs hanno pronti 43 milioni di sterline (più di 50 milioni di euro) da investire solamente in un difensore. E il centrale del Torino, miglior difensore della Serie A appena conclusa, diventa un obiettivo primario. Ovviamente l’Inter non ha questa forza economica e anzi, vorrebbe fare leva sulla clausola di poter prendere Bremer a meno di 15 milioni a gennaio. Ma con il Tottenham pronto all’assalto, chissà se le cose cambieranno.

Fonte: Daily Mail