Bremer, il Torino chiede 50 milioni: l’Inter propone due contropartite – TS

Geison Bremer è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Per il difensore brasiliano il Torino, secondo Tuttosport, chiede 50 milioni. L’Inter propone due contropartita, ma non è la sola squadra in corsa

OPERAZIONE – Geison Bremer è destinato ad infiammare il mercato estivo. Sul difensore del Torino hanno messo gli occhi diverse big in Europa, fra cui l’Inter. In virtù del tanto interesse generato Cairo, scrive Tuttosport, spera si possa scatenare l’asta internazionale per il difensore, valutato dai granata 50 milioni. L’Inter, che da tempo ha un accordo di massima con il calciatore, vorrebbe proporre due contropartite: si tratta di Pinamonti e Dimarco, che sarebbero funzionali al gioco di Juric. In corsa, però, non solo i nerazzurri: anche il Milan e, soprattutto, il Tottenham, sono interessate al brasiliano. Il club inglese sembra il più convinto e, Paratici, ds degli “Spurs” ha già messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni più bonus.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto