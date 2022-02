Bremer, il rinnovo con il Torino non cambia i piani dell’Inter: c’è intesa – CdS

Bremer ha rinnovato il suo contratto con il Torino di una stagione in più (vedi comunicato), dal 2023 al 2024, ma questo, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, non muterà il futuro del difensore.

INTESA – Bremer ha rinnovato con il Torino, ma al termine della stagione, secondo il quotidiano romano, lascerà comunque i granata per trasferirsi in una squadra di livello più alto. La differenza è che, senza il rischio di veder partire il brasiliano a zero, Cairo avrà più forza di alzare l’asticella delle sue richieste. L’Inter dal canto suo non vuole svenarsi, ma prenderà comunque un difensore. Con Bremer in particolare ha già raggiunto un’intesa di massima già da tempo. Non è da escludere, comunque, che accettando di rinnovare, Bremer abbia ottenuto di scegliere la sua destinazione e, dunque, l’Inter resterebbe la favorita nonostante l’interesse del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno