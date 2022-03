Bremer, il Bayern Monaco si chiama fuori: occhi su un obiettivo Inter

Secondo le notizie che arrivano dalla Germania, il Bayern Monaco si chiama fuori dalla corsa a Bremer. Il difensore, infatti – secondo la BILD – è vicino all’Inter. I bavaresi potrebbero dunque ripiegare su un altro obiettivo dei nerazzurri, ovvero Ginter.

FUORI DAI GIOCHI – Niente Bremer per il Bayern Monaco. Secondo le notizie che arrivano dalla Germania, infatti, il difensore del Torino sarebbe vicino all’Inter. Tanto che i bavaresi si sarebbero tirati fuori dalla corsa e avrebbero iniziato a sondare un nuovo profilo per la difesa, visto l’addio di Niklas Süle. Fra i candidati c’è un altro difensore nel mirino dei nerazzurri, ovvero Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il tedesco è in scadenza a giugno, ma l’Inter ha deciso di puntare forte su Bremer.