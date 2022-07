Bremer, ecco la formula! Domani Inter e Torino con i pezzi da 90 – TS

L’Inter ha voglia, come suggerito anche da Simone Inzaghi, di sistemare la difesa. Manca un tassello per ora che si chiama Gleison Bremer. Tutti i dettagli.

DETTAGLI – L’Inter, visto anche il possibile assalto della Juventus, ha voglia di chiudere quanto prima per Gleison Bremer. Ecco perché, come scrive bene anche Tuttosport, l’incontro in programma domani tra Inter e Torino sarà fondamentale per capire se l’affare andrà in porto oppure sfumerà. Secondo le ultime notizie, domani dovrebbero essere schierati i pezzi da novanta delle due società, ovvero non più Ausilio e Vagnati (direttori sportivi), bensì Marotta per i nerazzurri e Cairo per i granata. Ma non solo. L’Inter, pur di accaparrarsi Bremer e beffare la Juventus, è pronta ad offrire un prestito con obbligo di riscatto fissato a una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ipotizzando dunque una base fissa di 30 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini