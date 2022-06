Bremer, è lotta a tre sul mercato: fra Inter e Milan nuova pretendente – TS

Geison Bremer sarà uno dei protagonisti del mercato. Sul centrale del Torino, secondo Tuttosport, non solo l’Inter: anche Milan e Tottenham pronte all’affondo

ASTA? – Geison Bremer ha su di se gli occhi di quasi tutti i top club europei. Non fa eccezione l’Inter che si è mossa, da tempo, sul difensore brasiliano attualmente in forza al Torino. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro si è mosso, da tempo, sul giocatore in un testa a testa col Milan che, a gennaio, vedeva l’Inter davanti. Il club rossonero, però, viste le difficoltà ad arrivare a Botman, è tornato di prepotenza sul difensore brasiliano, provando a strapparlo ai cugini nerazzurri. In questo duello di mercato tutto milanese si inserisce però anche il Tottenham: il club inglese ha messo gli occhi su Bremer, considerato un elemento adatto alla difesa a tre cara a Conte. Il Torino, dal canto suo, è contento dell’asta che si sta venendo a creare per il talento brasiliano: Cairo e Vagnati sperano di poter incassare una cifra vicina ai 40 milioni.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto