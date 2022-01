Bremer dice sì all’Inter per la prossima stagione. Attenzione anche a Ginter – CdS

L’Inter lavora con tranquillità per il mercato di gennaio ma soprattutto per il futuro. Dopo Onana (vedi articolo), i prossimi colpi potrebbero riguardare la difesa. Secondo il Corriere dello Sport, Bremer avrebbe detto sì all’offerta dell’Inter. In difesa piace sempre Ginter del Borussia Monchengladbach.

IN DIFESA – L’Inter in vista della prossima stagione, dopo aver praticamente ingaggiato André Onana, l’indiscrezione delle ultime ore riguarda Bremer, che avrebbe già detto sì all’Inter per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per trovare l’accordo con il Torino. Sempre in difesa, attenzione anche al nome di Ginter, difensore tedesco con un contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach. L’Inter lo segue da tempo ed è in piena corsa, ora tocca al centrale scegliere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno