Bremer, Derby Inter-Milan. Il Torino ha una preferenza ma non basta − Sky

Per Bremer è derby Inter-Milan. Entrambe le squadre milanesi sono alla ricerca di un difensore per motivi prettamente diversi. Preferenza Torino ma nerazzurri fiduciosi

ARIA DI DERBY − Marco Demicheli, di Sky Sport, ha aggiornato sulla questione legata a Bremer. Il difensore brasiliano rimane un obiettivo sia per l’Inter che per il Milan: «Per Bremer c’è aria di derby tra Inter e Milan, entrambe le squadre cercano difensori ma per motivi diversi. Il Milan perché non riuscirà ad arrivare a Botman, sempre più verso il Newcastle. Il Torino sa che c’è l’interesse forte dell’Inter che ha mosso importanti passi, ma anche quello del Milan. Il Torino preferisce il Milan con l’inserimento di Pobega. L’Inter però è fiduciosa sulla buona riuscita della trattativa visto il patto già stretto con lo stesso Bremer»